Ciclismo. Amadori e Vandelli super ospiti ad Arceto

I grandi ex del ciclismo pedalano verso il Reggiano, dove l‘appuntamento è sabato 12 ottobre (ore 11) a Arceto, alla sala polivalente (via Carrobbio 2). Tra i nomi di spicco Marino Amadori, Ercole Gualazzini e Claudio Vandelli (foto). L’annuale raduno è organizzato dall’associazione Ex corridori ciclisti coordinata da Paolo Tedeschi e si rivela come occasione d’incontro per ricordare imprese, vittorie e volti.

Il 21° Premio dedicato a Tarcisio Persegona sarà consegnato a Marino Amadori ed Ercole Gualazzini. Amadori, classe 1957, è stato professionista dal 1978 al 1990. Ha corso con Magniflex, Famcucine, Gis, Alfa Lum, Del Tongo. Nella sua bacheca i successi al Giro del Piemonte, nella Coppa Placci, al Trofeo Agostoni. Dal 1993 per lui una nuova esperienza: quella di direttore sportivo. E’ salito sull’ammiraglia della Sanson e, nel 2002, della Mercatone Uno di Marco Pantani.

Gualazzini, nato nel 1944, ha pedalato tra i professionisti dal 1966 al 1978. Ha corso con Salvarani, Max Meyer, Bianchi, Brooklyn e Scic. E’ stato gregario di Gimondi, De Vlaminck, Sercu e Saronni. Corridore votato alle corse a tappe, ha collezionato 4 vittorie al Giro, 2 al Tour e una alla Vuelta. Il Memorial Silvano Ferrari va a Claudio Vandelli a 40 anni dall’oro olimpico di Los Angeles con la squadra azzurra nella 100 chilometri. Quel giorno con Vandelli fecero l’impresa Marcello Bartalini, Marco Giovannetti e Eros Poli. Vandelli, classe 1961, nel 1989 ha vinto il campionato italiano di ciclocross.

