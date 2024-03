Ciclismo amatori. Stefano Bottarelli sfiora l’impresa

Sfiora il successo Silvano Bottarelli nella gara per cicloamatori di Travagliato, in provincia di Brescia. Il portacolori del Team Frigerio Viaggi-Jo.We SlopLine ottiene infatti la seconda posizione nella volata conclusiva a ranghi compatti dove chiude alle spalle di Giovanni Codenotti. Non una battuta d’arresto per la formazione brianzola di Giussano, che continua un’alternanza regolare dall’inizio della stagione. A Bottarelli non riesce però la rimonta nei metri finali nonostante abbia recuperato molte posizioni agli avversari. Il corridore di Giancarlo Frigerio trova comunque continuità nei risultati che finora gli hanno permesso di sedere al tavolo dei migliori elementii della categoria. A questo punto il Team Frigerio Viaggi-Jo.We SlopLine si prepara a vendicare la sconfitta nella due giorni di Pasqua con un doppio appuntamento sulle strade della Lombardia.

Dan.Vig.