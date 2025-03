Ciclismo, Tirreno-Adriatico: capolavoro di Milan in volata a Follonica. Ganna resta leader

Follonica (Grosseto),11 marzo 2025 – La prima tappa in linea della Tirreno-Adriatico lungo le province di Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto, con partenza da Camaiore (mossiere il sindaco Marcello Pierucci) e conclusasi a Follonica, era indicata come una frazione per velocisti e così è stato. Sul lungo rettilineo di arrivo gruppo compatto e volata magistrale di Jonathan Milan, uno dei velocisti più forti in campo mondiale, ben pilotato dal compagno di squadra Consonni.

La volata di Milan a Follonica

La formazione della Lidl Trek è stata magnifica nell’ultimo chilometro restando sulla testa del gruppo grazie all’accelerazione di Consonni, con Milan che ha preso la testa a 200 metri dal traguardo cogliendo il successo.

Nulla è cambiato in classifica con Filippo Ganna che mantiene sulle spalle la maglia azzurra di leader della classifica.

CRONACA

Protagonista principale della tappa Manuele Tarozzi (VF Group Bardiani CSF Faizané scattato subito dopo il via ufficiale e che ha avuto un vantaggio massimo di 5’22” aggiudicandosi il traguardo volante a Casino di Terra. A 70 km dall’arrivo e dopo circa 120 chilometri in solitaria, Tarozzi era raggiunto da Tonelli e Bais entrambi della Polti VisitMalta, ed era quest’ultimo a vincere il gran premio della montagna a Canneto mentre il gruppo era soltanto a 40”. I tre fuggitivi proseguivano nella loro azione ed erano ripresi a 38 km dal traguardo quando si verificava anche una caduta nel gruppo che restava poi compatto fino all’arrivo, con la freccia Milan davanti a tutti a ribadire la sua forza in volata. Un vero capolavoro

DOMANI

Terza tappa dalla Toscana all’Umbria, lunga ben 239 chilometri. La partenza ufficiale verrà data alle 9,45 da Follonica, con conclusione in salita al Valico di Colfiorito non distante da Foligno.

ORDINE DI ARRIVO: 1. Milan Jonathan (Lidl-Trek), Km 192, in 4h45’13”, alla media di Km 40,423 2. Zijlaard Maikel (Tudor Pro Cycling Team) 3. Penhoët Paul (Groupama-FDJ) 4. Kooij Olav (Team Visma | Lease a Bike) 5. Consonni Simone (Lidl-Trek) 6. Bennett Sam (Decathlon AG2R La Mondiale Team) 7. Stewart Jake (Israel-Premier Tech) 8. Van Dijke Tim (Red Bull-BORA-hansgrohe) 9. Coquard Bryan (Cofidis) 10. Zanoncello Enrico (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). CLASSIFICA GENERALE: 1) Ganna Filippo (Ineos Grenadiers ) 2) Ayuso Juan (UAE Team Emirates) a 22” 3) Price -Pejtersen Johan (Alpecin- Deceuninck) a 28” 4) Tiberi Antonio (Bahrain - Victorious)a 29” 5) Milan Jonathan (Lidl - Trek) a 31”