Ciclismo: Anastasia su Galbusera nel Trofeo Buffoni juniores

Montignoso (Massa Carrara), 13 ottobre 2024 – Tommaso Anastasia dell’Autozai Contri al secondo successo stagionale (il primo fu conquistato sempre in Toscana nella terza e ultima tappa del Giro della Valdera a Terricciola) e Pietro Galbusera, primo anno da juniores nella Pool Cantù GB Junior Team, sono stati i due protagonisti ammirati del 55° Trofeo Buffoni a carattere nazionale, ed in versione autunnale, visto che si è trattato del recupero della gara internazionale che era in programma per l’otto settembre u.s., e che fu annullata per la pioggia torrenziale e le strade allagate. I due sono emersi sul circuito della Fortezza, salita ripetuta per sei volte e che ha provocato una netta selezione tanto che dei 110 corridori alla partenza solo in 27 hanno tagliato l’inedito traguardo in località Piazza ed in salita. Una volata incerta con Galbusera all’interno alla leggera semicurva prima del traguardo e Anastasia che è riuscito ad avere la meglio. Al terzo e quarto posto con un netto distacco, due dei favoriti principali della gara, Mellano del Team Giorgi e Sambinello del Team Vangi Il Pirata. Da segnalare nella Top team del Trofeo Buffoni ben 5 atleti del Pool Cantù-GB Junior Team. La gara è stata organizzata per il caparbio impegno degli organizzatori capitanati dal presidente Fabio Del Giudice, a dimostrazione una volta di più del loro attaccamento e fedeltà alla gara, riproponendola in questa seconda domenica di ottobre. La gara nazionale era quella di chiusura in Toscana con un percorso diverso nella sua prima parte quando i corridori dopo il ritrovo a Cinquale e l’omaggio al monumento della Linea Gotica, hanno percorso per dieci volte un anello pianeggiante di 5 km preludio ai sei giri con la salita della Fortezza dove c’è stata selezione e la perentoria uscita di Anastasia e Galbusera, davvero encomiabili e coraggiosi, che hanno dato vita alla fuga approfittando di un certo marcamento tra i maggiori favoriti e che alla fine si sono contesi il successo in volata. Se il Trofeo Buffoni è stato riproposto lo si deve ai fedeli sponsor della corsa, alle Associazioni, ai volontari, alle amministrazioni comunali di Forte dei Marmi e Montignoso la cui collaborazione è stata di fondamentale importanza.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Tommaso Anastasia (Autozai Contri) km 125, in 2h59’11”, media km 41,857; 2)Pietro Galbusera (Pool Cantù GB Junior Team); 3)Ludovico Mellano (Team Giorgi) a 2’05”; 4)Enea Sambinello (Vangi Il Pirata Sama); 5)Nicholas Travella (Pool Cantù GB Junior Team) a 2’06”; 6)Thomas Doghetti (idem) a 2’15”; 7)Giacomo Rosato (Team Giorgi) a 2’42”; 8)Simone Galbusera (Pool Cantù GB Junior Team) a 3’03”; 9)Luca Morlino (idem); 10)Pierluigi Garbi (Autozai Contri).