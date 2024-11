Ciclismo & podismo: una pedalata a Firenze per i dirittti delle donne

Firenze,5 novembre 2024 - Una pedalata per i diritti delle donne è quella che si svolgerà domenica 17 novembre a Firenze denominata “Pedale Rosso” con ritrovo e partenza dal Parco delle Cascine e conclusione in Piazza del Duomo. Un evento di sensibilizzazione sui valori di uguaglianza e parità di genere. Il ritrovo a partire dalle 9,30 nel Piazzale del Re con partenza della pedalata alle 10.30, mentre chi lo desidera può scegliere di camminare anziché pedalare. L’idea è di Marianella Bargilli, con la collaborazione dell’ex iridato del pedale e olimpionico Paolo Bettini, di ATCommunication, VeloEtruria Pomarance e Tuscany Love Bike. Si snoderà lungo le vie di Firenze su un percorso che prevede l’arrivo a mezzogiorno in Piazza Duomo, davanti alla sede della presidenza della Regione Toscana. E qui ci saranno gli interventi di Cristiano Militello, del musicista Beppe Dati, della cantante Giulia Vestri e di Eva Edili, giornalista di Lady Radio, media partner dell’evento. All’arrivo porterà i suoi saluti il presidente della Regione Eugenio Giani e con lui la capo di Gabinetto e ideatrice de “La Toscana delle Donne”, Cristina Manetti. Sarà quindi inaugurata l’installazione di Marco Lodola “L’Attesa” che l’artista, ha realizzato in esclusiva per La Toscana delle Donne. La pedalata sarà lunga 7 km e 800 metri, mentre la camminata è lunga 3 km e 800 metri.