Ciclismo, annullata per maltempo la tappa del Giro della Lunigiana

Portofino, 5 settembre 2024 - Avrebbe dovuto prendere il via da Portofino e concludersi a Chiavari dopo circa 90 chilometri la seconda tappa del 48° Giro della Lunigiana la gara a tappe internazionale per juniores che si concluderà a Terre di Luni sabato prossimo. Per tutti invece una giornata di riposo, in quanto una decisione prefettizia ha costretto gli organizzatori ad annullare la frazione. Colpo delle condizioni meteo anche se al momento in cui doveva essere dato il via non pioveva e così in zona arrivo. Lungo il percorso della tappa ligure però si sono registrati smottamenti ed eventi franosi con l’intervento dei Vigili del Fuoco per risolvere queste problematiche e quindi non era possibile fra transitare la corsa garantendo a tutti gli addetti ai lavori, la massima sicurezza. Tappa dunque cancellata e appuntamento a domani venerdì con una giornata che prevede due semitappe. Al mattino di km 37 la Sarzana - Marina di Massa con partenza alle ore 9,30, nel pomeriggio la Sestri Levante – Bolano con arrivo in salita di km 61,600 con partenza ufficiale alle ore 15,50.