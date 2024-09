Ciclismo: annullato per la pioggia il Trofeo Buffoni da Forte dei Marmi a Montignoso

Forte dei Marmi (Lucca), 8 settembre – Il 55° Trofeo Buffoni la gara internazionale juniores con partenza da Forte dei Marmi ed arrivo a Montignoso è stata annullata. Ha vinto la pioggia, e questo malgrado il grande impegno ed i tentativi fino all’ultimo degli organizzatori con a capo il presidente del G.C. Buffoni Fabio Del Giudice. Prima è stata presa la decisione di togliere una quarantina di chilometri dai 135 previsti, con soli due giri di Km 15 del Circuito della Versilia anziché i quattro previsti, oltre a soli 4 giri con la salita della Fortezza al posto di sei e partenza anticipata di venti minuti alle 13,40. Poco dopo le ore 13 però un’altra “bomba d’acqua” in Versilia, ha costretto la giuria e la direzione di corsa alla giusta, saggia e ponderata decisione di annullare la corsa, anche perché alcuni tratti stradali erano allagati e per tutelare l’incolumità degli atleti e del personale al seguito addetto ai lavori. Dispiaciuti e amareggiati gli organizzatori che avevano al via 169 atleti di 34 squadre con Campioni del Mondo, Europei, Italiani, azzurri e la presenza anche del c.t. della categoria juniores Dino Salvoldi. Il presidente Del Giudice nel comunicare la decisione ufficiale del rinvio ha dato a tutti appuntamento all’edizione del 9 settembre 2025. Antonio Mannori