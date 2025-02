Ciclismo, a Lorello sul compagno di colori Regnanti il Gp La Torre

Fucecchio, 23 febbraio 2025 – Organizzato dall’U.C Torre 1949, e qui vanno fatti i soliti complimenti alla famiglia di Rino Testai con i figli Simone e Alessandro, con l’ausilio prezioso e la collaborazione del Gruppo Motociclisti Pistoiesi, si è svolto il 63° Gran Premio La Torre-Memorial Simonetto Campigli a ricordare un appassionato che per tanti anni è stato un organizzatore della corsa. Quattro i dominatori della corsa ed alla fine ad imporsi sul traguardo di Piazza S.Gregorio al termine di 26 giri del classico e non facile circuito collinare, è stato il brillante Riccardo Lorello sul compagno di squadra Regnanti già brillante protagonista nella Firenze-Empoli. Una splendida doppietta per il Team Hopplà di patron Claudio Lastrucci diretta da Stefano Roncalli, e due atleti che hanno saputo gestire la corsa sul piano tattico essendo in superiorità numerica, mentre nella Top ten per la squadra fiorentina anche Manenti e Bruno. Hanno provato a sganciarsi a turno, poi hanno saputo controllare Bicelli promotore di un paio di scatti, infine hanno gestito alla grande la volata occupando le prime due posizioni.

Un Lorello che torna al successo dopo la vittoria nel 2024 a Penna, davanti al compagno di colori Regnanti già in ottima condizione in questo avvio di stagione, ed ai bravi Bicelli e Leali autori di una prova da applausi. Un “Gran Premio” che stavolta dunque si è deciso con una lunga fuga iniziato dopo appena 23 km e proseguita per i restanti 78 chilometri con un accordo perfetto dei quattro e con un vantaggio massimo di 1’30, senza che nel gruppo ci fosse il necessario accordo per provare ad annullare il tentativo del quartetto. Al via della gara 118 corridori di 21 formazioni e tra gli ospiti il vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Fucecchio Fabio Gargani, e il presidente del Comitato Regionale Toscana Luca Menichetti con il consigliere Massimo Fogli. La classifica dei traguardi volanti (erano quattro quelli previsti) ha visto al primo posto dello speciale Trofeo Davide Faraoni, Matteo Regnanti, mentre in segreteria ha svolto il lavoro in maniera impeccabile Daniela Anderlini; direzione di gara con Francesco Zingoni e Corrado Mori e collegio di giuria presieduto dal pratese Andrea Goti.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Riccardo Lorello (Team Hopplà) Km 101,4 in 2h18’43” media km 43,859; 2)Matteo Regnanti (idem); 3)Stefano Leali (Sissio Team); 4)Michele Bicelli (Biesse Carrera Premac) a 4”; 5)Gianluca Cordioli (idem) a 56”; 6)Marco Manenti (Team Hopplà); 7)Riccardo Barbuto (Ciclistica Rostese); 8)Lorenzo Magli (Gallina Lucchini Ecotek); 9)Pietro Salvadori (Maltinti Banca Cambiano); 10)Alfio Andrea Bruno (Team Hopplà).