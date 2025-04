Marco Gregori sfiora la vittoria alla Coppa Comune di Dairago

Con buona parte di piazzamenti e qualche svittoria sfiorata si è concluso anche l’ultimo weekend a due ruote per i ciclisti e le squadre brianzole. Il risultato migliore è stato conseguito da Marco Gregori, portacolori del Velo Club Sovico Pool Cantù, che nella Coppa Comune di Dairago (Mi) per la categoria allievi è arrivato a un passo dalla vittoria chiudendo la prova in seconda posizione battuto soltanto dal ciociaro Brian Paris della Work Service Coratti. La gara ha avuto un epilogo a ranghi compatti e tra i piazzati ci sono pure Nicholas Ferrone (Salus Seregno De Rosa) e Stefano Cariato (Velo Club Sovico Pool Cantù) i quali si portano a casa la nona e la decima posizione.

Passiamo ad Albano Sant’Alessandro (Memorial Perico) sempre per la categoria allievi. Sul podio è salito Giovanni Bosio (GS Cicli Fiorin) terzo classificato sotto lo striscione di arrivo dove il piemontese Luca Gugnino (Vigor) ha trionfato per distacco. Settima piazza a Cesare Castellani (Fiorin) e decima a Samuele Matteini (US Biassono).

Nella cronoscalata da Brusimpiano ad Ardena, nel Varesotto, da segnalare il quinto posto di Riccardo Longo (US Biassono), mentre nell’internazionale Trofeo città di San Vendemiano (Tv) per under 23 il giussanese Lorenzo Nespoli (MBHBank Ballan CSB Colpack) è nono.

Dan.Vig.