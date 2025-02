Ciclismo: l'U.C. Empolese ha la squadra più numerosa della Toscana

Empoli,23 febbraio 2025 - Orgoglio e vanto per l’Unione Ciclistica Empolese fondata nel 1977 (tra due anni le nozze d’oro). Tra le società toscane giovanili è quella che ha nel 2025 il maggior numero di atleti, ben 35 con tre squadre, giovanissimi, esordienti e allievi, oltre a una decina di cicloamatori. Un dato ricordato con piacere dal presidente della società biancoazzurra Gianluca Chiti e dai suoi collaboratori in occasione della presentazione ufficiale tenuta all’Oasi al Lago, presenti i dirigenti della Federciclismo Menichetti, Fogli e Bartalucci.

La società è reduce da un 2024 brillante per i risultati e per l’organizzazione del Campionato Toscano allievi, ed i suoi dirigenti confidano in un’altra annata di soddisfazioni con iniziative come quella dell’Empolese Day per reclutare giovani da avviare al ciclismo. L’Empolese organizzerà il 15 giugno ad Avane le gare esordienti e allievi, e il 6 settembre quella dei giovanissimi a Limite sull’Arno.

ALLIEVI: Lucherini, Bravatà, Gastasini, Di Stefano, Boscaini, Pacella, Pavi Degl’Innocenti, Leonetti, Fogli, Nencioni. (Ds Matteo Buggiani; responsabile categoria Marco Buggiani, accompagnatori Bendinelli e Zanobini.

ESORDIENTI: Cavallini, Nacci, Rajadi, Tognetti, Leonetti, Mandriani, Di Salvo, Squillace, Cantini, Toscani. (Ds Gianni Rizzo, vice Puccioni, Montagnani, Turini).

GIOVANISSIMI: Spini G., Reggioli, Liam, Franzese, Capitoni, Emilia Gaggioli, Xie, Ferri, Lucci, Bruni, Spini M., Maestrelli, Noemi Cianti, Di Lucia, Antongiovanni. (Responsabili categoria Nencioni, Capitoni e Marina Ferri).

CICLOAMATORI: Amerighi, Borghini, Mandorlini, Salvadori, La Monica, Ceccanti, Pelfer, Pellegrini e Letizia Amato.

Antonio Mannori