Ciclismo, arriva un poker. I Ghiaroni vincono insieme

Le giovani promesse modenesi dell’Ale Cycling hanno colto un bel tris di vittorie con l’allieva Greta Masini a Bibbiena (Arezzo) e con lo juniores Alessandro Ingrami e l’Under 23 Giacomo Ghiaroni (foto) che ha imitato papà Luigi (Bici x tutti Gorzano) che si era aggiudicato la gara tra i master. Domenica all’insegna della sfortuna a Namur (Belgio) in Coppa del Mondo per Rebecca Gariboldi rimasta coinvolta in una caduta alla fine del primo giro su di un percorso impegnativo, terminando al 29° posto e precedendo la compagna di colori Eva Lechner.

A Riccione oltre al tris di vittorie di Ingrami e della famiglia Ghiaroni nella gara Open/F è salita sul secondo gradino del podio la formiginese campionessa emiliana Elisa Lugli. A Bibbiema(Arezzo) l’Ale Cycling Team del presidente Belloi dopo aver dominato la gara delle allieve con Greta Masini ha sfiorato il successo con l’allievo Nicholas Scalorbi con gli altri rider del team modenese ben piazzati con Cristian Vargas (8°) e Nicolò Fiumara (12°) anticipati dal campione provinciale modenese Marcello Peloni(6°). A Lanzo Torinese nella Coppa Piemonte ha colto un pregevole argento tra le donne junior Noemi Poletti mentre si è fermato ai piedi del podio Luca Brancaleon entrambi in casacca Ale Cycling,mentre a Sabbia Chiese (Brescia) è giunta nella top ten Beatrice Trabucchi (9^). A Castelletto di Serravalle (Bo) dopo la prova dei campionati regionali Uisp con le maglie che sonio state indossate tra le donne da Erika Gianni,Lorenzo Tomesani,Alessio Zoboli M2,Maurizii Cavani M4,Luca Simonini M5,Maurizio Sarti M6, Giuliano Toni M7 e Mimmo Toni M4 sono stati protagonisti gli esordienti della Ciclistica Maranello diretti da Gianfranco Bonfiglioli con Alessio Bonfiglioli bronzo tra quelli del 2° anno e Vittorio Giovanni Stefanelli giunto 5° tra quelli del 1° anno.

Andrea Giusti