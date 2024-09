Ciclismo, attesa per l'internazionale "Ruota D'Oro

Terranuova Bracciolini,23 settembre 2024 - Sono 176 gli iscritti in rappresentanza delle migliori squadre italiane e molte delle migliori straniere, alla 54^ Ruota d'Oro-92° Gran Premio Festa del Perdono, gara internazionale per Under 23 con partenza e arrivo a Terranuova Bracciolini, in programma domani martedì 24 settembre. Il via alla gara sarà dato alle ore 13 e percorso con diversi strappi come Montemarciano, Persignano, Piantravigne (due volte), Cima Berna, mentre sono previsti il Valcello di Cicogna in due occasioni e l'autentico muro del Monticello. Arrivo attorno alle ore 17 al termine dei 169 chilometri. L’organizzazione è curata dalla Futura Team con la fattiva collaborazione e il patrocinio del comune di Terranuova Bracciolini. PRINCIPALI ISCRITTI: Al via il campione italiano Edoardo Zamperini (Trevigiani Energia Pura), Ambrosini (Mbh Bank Colpack Ballan), Savino della squadra belga Soudal Quick Step, Pinarello e Biagini (VF Group Bardiani), Chesini e Iacomoni, primo a Loro Ciuffenna della Zalf Euromobil Fior, Borgo, Andreaus e il russo Ermakov (Team Friuli), Oioli e Bozzola, vincitore del Giro del Casentino della Q36 Continental, i britannici Harding e Wood della Zappi, Crescioli (Technipes Inemiliaromagna), l'inglese Kingston, primo a Cesa (MG Kvis Colors for Peace), Arrighetti, Pettiti e Donati (Biesse Carrera), Manenti e Lorello (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo), Magli (Mastromarco Sensi Nibali) vincitore del Giro delle Valli Aretine, il campione toscano Salvadori (Maltinti Banca Cambiano) . Occhio anche agli atleti del team austriaco Ktm Tirol, agli atleti del Monaco, del Vc Mendrisio. In gara anche i corridori della formazione locale aretina, Futura Team Rosini allenata da Franco Chioccioli. Nel 2023 vinse il belga Gil Gelders. Antonio Mannori