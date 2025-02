Ciclismo, avvio di stagione trionfale per il Club Ciclo Appenninico 1907

Firenze, 24 febbraio 2025 - Un avvio di stagione trionfale per il Club Ciclo Appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. A Rosignano Solvay nei Campionati Toscani di mountain bike specialità XCE e XCC, i giovani in casacca biancorossa hanno ottenuto la bellezza di sette titoli in una giornata straordinaria, che premia la bravura degli atleti e delle atlete, il loro sacrificio, la preparazione e la mentalità vincente espressa. Ilary Ceccarelli esordiente del 1° anno e Daniel Sani allievo del 2° anno hanno conquistato due titoli a testa, nel Cross Country Eliminator e nello Short Track, mentre hanno indossato la maglia di campioni regionali anche l’allievo del 1° anno Daniele Fabbri e gli juniores Leonardo Poggiali e Matteo Braccesi. Felicissimo naturalmente il presidente della società mugellano fondata nel 1907, Tommaso Quartani ed i suoi collaboratori per questo travolgente inizio di stagione, anche perché proprio al fuoristrada la società guarda con particolare interesse come obbiettivo principale. Nel programma 2025 non mancheranno per il Club Ciclo Appenninico gli impegni organizzativi su strada e nel MTB, grazie anche alla collaborazione garantita da varie aziende che sono da tempo vicine a questa bella realtà del ciclismo toscano al suo 118° anno dalla fondazione che ha intensificato e sviluppato il proprio impegno nella multidisciplina come piace al presidente Quartani, e questi 7 titoli appena vinti sono una spinta notevole.

GRUPPO ENDURO GIOVANILE: Mattia Naldi, Lorenzo Gori, Giacomo Tagliaferri, Gabriele Pecchioli, Leonardo Gracci, Mattia Gori, Daniele Fabbri, Christian Valenti, Marta Fiocchi, Lorenzo Noferini. (Responsabili Carlotta Noferini, Filippo Ciolli, Francesco Fucci).

GIOVANISSIMI: Guido Bonini, Achille Borselli, Andrea Fabbri, Bernardo Pieri, Diego Ragona, Cristian Velaj, Elia, Cherkas. (Ds Mauro Margheri). SQUADRA XCO: Brian Ceccarelli, Christian Bandini, Daniel Sani, Daniele Fabbri, Giulio Natalino, Matteo Braccesi, Davide Bondi, Leonardo Poggiali, Ilary Ceccarelli. (Ds Guglielmo Braccesi, Sandro Ceccarelli).