Ciclismo Bella doppietta di Fabio Del Medico. Il diciottenne iridato domina la pista in Francia

Bella doppietta dell’iridato versiliese Fabio Del Medico in Francia. Il brillante ciclista diciottenne juniores di Crociale di Pietrasanta che corre per il Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, ha infatti portato al primo trionfo la maglia iridata di Campione del Mondo del keirin conquistata in agosto in Cina, dominando la riunione su pista in Francia nella zona della Costa Azzurra. Del Medico ha prima vestito la maglia tricolore di Campione Italiano 2024 della velocità conquistata in giugno al velodromo fiorentino delle Cascine, imponendosi in quel torneo, quindi ha indossato la maglia di Campione del Mondo del keirin, specialità con la quale ha vinto il titolo iridato. Ed anche in questa gara il versiliese ha mostrato la sua potenza e classe conquistando il successo. Trasferta oltralpe dunque felicissima per Fabio seguito dal padre Andrea, dirigente del settore pista del Comitato Regionale Toscana. Antonio Mannori