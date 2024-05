Ciclismo. Bell’inizio di stagione per i talenti maceratesi

Esordienti e allievi costantemente sul podio, nei primi importanti appuntamenti primaverili di rilevanza interregionale. I talenti maceratesi crescono, come sottolineano i dirigenti della Federciclismo Macerata: il presidente Carlo Pasqualini e il vice Francesco Baldoni. L’ultimo sprint da medaglia porta la firma del 14enne polivalente longilineo potentino Leonardo Grimaldi, d’argento dietro Giulio Vitali nell’ostrense Trofeo Cingolani Bike Shop. Dopo l’arrivo, l’alfiere della Scuola Ciclismo Potentia-Rinascita rende merito all’amico avversario (in maglia di campione regionale) del Team Cingolani. Ai vertici giovanili, è peraltro il ribaltamento dei ruoli per i due gettonati esordienti del secondo anno: a Rimini, oro a Grimaldi, seconda moneta (l’ennesima) a Vitali. A Pianello di Ostra, applausi all’esordiente tredicenne del primo anno Matteo Manna (sempre Potentia-Rinascita), premiato quale promettente sesto da Maurizio Minucci, presidente dell’organizzatore G.S. Pianello-Diego Schiaroli. In termini di eccellenza promozionale, il testimone passa a Chiarino di Recanati, per la classicissima del 2 giugno. L’anno scorso, secondo posto per ‘Leo’ Grimaldi, con vestizione della maglia di campione marchigiano, prima dell’impresa al Campionato Italiano, che avrebbe concluso al secondo posto. Sempre nel 2023 sulle strade recanatesi, successo per l’esordiente secondo anno Edoardo Fiorini (mattatore nel ‘Cingolani’ 2024, con la scorta del consocio Tommaso Cingolani, nel finale a due sulla linea bianca della suggestiva piazza centrale di Ostra). Allievi della Civitanova Bike Academy protagonisti in Toscana. Nell’aretina Montemarciano, bronzo per Alessandro Battistoni e quarto posto per Niccolò Renzi, protagonisti nella 72ª Coppa sportivi montemarcianesi conquistata dal laziale Federico Gargiulo, del Velosport Ferentino – Ciclisti Sorani. Tutti anch’essi attesi a Chiarino, motivati dal prestigio della manifestazione e dal suo eccellente albo d’oro.

Umberto Martinelli