Ciclismo, brillante avvio di stagione per la Solution Tech-Vini Fantini

Montecatini Terme, 27 gennaio 2025 - Brillante avvio di stagione per il Team Solution Tech-Vini Fantini la squadra Professional adottata dalla città di Montecatini Terme. La formazione impegnata negli Emirati Arabi Uniti guidata da Marco Zamparella, tecnico pisano della squadra con il Team Manager Serge Parsani, ha ottenuto nella prima tappa del Tour of Sharjah il secondo posto con Lorenzo Quartucci. Nella seconda giornata invece è arrivata la prima vittoria della stagione con il serbo Dusan Rajovic grazie a una volata magistrale, dopo un ottimo lavoro di tutta la squadra che si era distinta anche il giorno precedente in occasione del piazzamento di Quartucci.

“È bello iniziare la stagione in questo modo - ha dichiarato Dusan Rajovic al termine della gara - la squadra ha fatto un lavoro eccezionale. Sono davvero felice di aver aperto l’anno così bene con questo successo”. Nella terza tappa, una cronometro individuale, il campione serbo ha conquistato il terzo posto, dimostrando ancora una volta il suo talento e consolidando la sua posizione di leader della speciale classifica a punti. Nella gara contro il tempo infine a chiudere il bilancio, ottima prova anche di Alexandre Balmer che ha ottenuto il nono posto.