Ciclismo. Bugno a Benidorm rivive il Mondiale

L’Inbici Training Camp celebra Gianni Bugno. L’ex campione monzese torna a Benidorm dove, nel 1992, conquistò la sua seconda maglia di campione del mondo. Lunedì sarà la vedette dell’evento spagnolo che avrà come ospiti numerosi personaggi di sport e politica. "Del Mondiale di Benidorm ricordo soprattutto il gran caldo - spiega Gianni Bugno - fu una gara molto tirata ma stavo bene, ero arrivato in Spagna in ottime condizioni di forma e quindi, anche se non tutti quella giornata credevano in me, io sapevo che avevo nelle gambe le energie per essere protagonista. Mi è capitato raramente di tornare su quelle strade e quindi, pedalare su quel lungo vialone 30 anni dopo quell’impresa, sarà una gran bella emozione". E oggi? "Sono un buon cicloturista a cui piace pedalare col mio passo, ma mi tengo alla larga dall’agonismo".

Dan.Vig.