Ciclismo. Careri e compagni. Il trionfo della Salus

Sul tricolore tira vento brianzolo. La Salus Seregno celebra il campione italiano Michel Careri vincitore a Follonica del titolo nazionale di Ciclocross della categoria allievi primo anno. Il sodalizio di Marco Moretto vola ad altissimi livelli in soli due anni. Intanto, dal trionfo con la Staffetta Mista (Careri, Peruta, Bosio, Maglietti) al titolo di Careri i successi di questi giovani corridori sono il regalo più bello. Oltre ai due titoli tricolori ci sono le medaglie d’argento di Matilde Anselmi e Sara Peruta le quali si sono classificate rispettivamente in seconda posizione con le allieve di primo e di secondo anno. Avrebbero potuto anche vincere, ma la loro prestazione è stata senza dubbio di grande valore tecnico-agonistico. Vanno inoltre ricordati il quarto posto di Giovanni Bosio, il quinto del monzese Matteo Jacopo Gualtieri, il sesto di Davide Enrico Ghezzi, l’ottavo di Nicolò Maglietti e l’undicesimo di Amelie Cerise a completare una spedizione che ha messo in luce gli affermati talenti della Salus Seregno. Ma non è ancora arrivato il momento di deporre le armi: sabato e domenica a Faè di Oderzo (Treviso) i seregnesi si batteranno ancora nella Staffetta, con gli junior Mirco Sasso (vincitore a Bari, ndr) ed Elisa Giangrasso.

Danilo Viganò