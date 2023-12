Ciclismo. Ciclistica Santerno,. Luca Medri eletto nuovo presidente

La Ciclistica Santerno Fabbi Imola ha rinnovato presidente e consiglio direttivo. E’ finita l’era al vertice di Luca Martelli, in carica dal 2011, ed è cominciata quella del ventottenne Luca Medri (foto) che è stato eletto nel corso dell’assemblea dei soci. L’obiettivo è quello di costruire una società ancora più solida e orientata al futuro, tenendo bene a mente quei valori legati alla genesi datata 1995, con un mix di esperienza e opportunità per i soci più giovani. Sono cambiati tanti volti anche all’interno del consiglio direttivo: confermati i vicepresidenti Valeria Tedaldi e Massimo Marani e dentro Fabio Amerighi, Normanno Bartoli, Simone Conti, Andrea Guizzaro e Antonio Ussia. Martelli resta in gruppo con i ruoli di segretario e tesoriere mentre il fondatore Ilario Rossi è ancora presidente onorario. Il nuovo timoniere Luca Medri, nato nel 1995, è un ex atleta gialloverde che si è fatto le ossa tra volontariato, direzione sportiva dei Giovanissimi, referente per le dirette streaming delle manifestazioni organizzate e responsabile del magazzino. Da diversi mesi ha affiancato il direttivo uscente nell’operatività quotidiana dell’associazione. Riconosciuta da molti addetti ai lavori come una delle realtà ciclistiche giovanili più orientate alla modernità, la Ciclistica Santerno Fabbi Imola crede nel ricambio generazionale come elemento di stimolo per l’intero settore in ottica di integrazione tra persone più e meno esperte.

Mattia Grandi