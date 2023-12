Ciclismo - Ciclocross

Vigilia di Natale con la quarta edizione del "Guazzino Supercross" che ha assegnato, nella località senese nel comune di Sinalunga, i titoli toscani per le varie categorie. Era la penultima gara della stagione ciclocampestre in Toscana, organizzata dal Gs Borgonuovo di Prato. Il ritrovo presso il Circolo Arci di via Trasimeno e percorso di chilometri 2,300, lungo un anello tecnicamente pregevole che ha incontrato il favore di tutti i partecipanti che sono stati in tutto 162.

Una bella doppietta per la società Bike Academy Guamo. La seconda gara, infatti, è stata firmato dal dilettante "élite" lucchese Nicola Parenti che ha, così, indossato anche la maglia di campione regionale, andata, invece, per la categoria Under 23, al compagno di squadra Filippo Cecchi.

Quattro le partenze, con successo, nella prima gara, dello junior umbro Francesco Cornacchini e titolo toscano per Milo Cappelli. Nella terza gara ha vinto l’ottimo allievo laziale Andrea Tarallo (figlio d’arte) con titoli toscani per la coppia dell’Olimpia Valdarnese Brian Ceccarelli (2° anno) giunto terzo e Tommaso Roggi (1° anno) che ha tagliato per primo il traguardo tra gli allievi di 15 anni. Quarta ed ultima gara con i Giovanissimi G6 e successo sia tra i maschi che tra le femmine per due esponenti della Costa Etrusca, Alessandro Turini e Alyssa Di Girolamo.

Da segnalare l’assegnazione dei titoli toscani anche nel settore amatoriale, mentre, in quello femminile, hanno vinto i titoli Alessia Bulleri (Elite); Angelica Coluccini (Juniores); Gioia Costa (Esordienti); Nicoletta Brandi (Allievi), quest’ultime due entrambe dell’Elba Bike.

Questi in sintesi i risultati nella categoria "open": 1°) Nicola Parenti (Bike Academy Racing Team Guamo) campione toscano "Elite"; 2°) Filippo Cecchi (Bike Academy Racing Team Guamo) campione toscano Under 23; 3°) Stefano Capponi (Pro Bike Riding Team); 4°) Luca Ursino (Pro Bike); 5°) Federico Bartolini (Bici Adventure).

Antonio Mannori