Ciclismo. Circuito "Le Terre dei Medici». Successo per la Ciclistica Viaccia

La bella stagione 2023 della Ciclistica Viaccia, ha permesso alla società pratese di via Pistoiese, splendida realtà dell’attività cicloturistica, di conquistare un successo importante: il Circuito cicloturistico "Le Terre dei Medici". Erano sei le prove in programma e la Ciclistica Viaccia si è affermata nella speciale classifica dopo un duello incerto fino alla fine con il Campi 04 di San Donnino. La società pratese in una nota ha ringraziato "gli 82 tesserati che a turno hanno partecipato con passione e divertimento a queste fantastiche manifestazioni. Un ringraziamento anche ai coordinatori del Circuito "Le Terre dei Medici" che s’impegnano perché questo progetto progredisca sempre di più". Nella classifica finale ben tre società pratesi nella Top five. La Ciclistica Viaccia ha chiuso in testa con 2.822 punti, seguita in classifica dal G.C. Campi 04 con 2.436, l’Avis Verag Prato Est 1.344, il Mugello Toscana Bike 859, il Team Gastone Nencini Prato 767.

Antonio Mannori