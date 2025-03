Ciclismo. Cirlincione in volata al Gp San Giuseppe

Il Gran Premio San Giuseppe si è deciso con Domenico Cirlincione (General Store) che ha bruciato su Andrea Bruno (Team Hopplà). Dopo averci provato negli anni scorsi alla fine la formazione veronese, diretta da Daniele Colosso, ha iscritto un suo corridore nell’albo d’oro conquistando anche il terzo posto con Giovanni Bortoluzzi. Una vittoria costruita in ammiraglia con la squadra sempre pronta a chiudere ogni tentativo di allungo. La corsa è partita forte sin dalle prime battute con il russo Vladimir Goncharov in avanscoperta per oltre 40 km.

Un assolo spento dal ritorno del gruppo capitanato dagli uomini del Team Hopplà e della Biesse Carrera. Poi Agostinacchio ha tentato in più riprese di spingere nei tratti in salita per aumentare il vantaggio sfruttando la sua forza fisica.

Nei 162 km di gara, attraverso il classico circuito ad otto, non sono mancate le fughe in avanscoperta subito spente dall’arrivo del gruppo. Più di 10 tentativi sono stati stoppati fino agli ultimi 2 km quando, lanciato da Matteo Regnanti, si è portato in testa Bruno. Non è tardata la risposta della General Store con cui si è inscenato un duello culminato con la vittoria del piemontese Cirlincione. Si tratta della sua prima affermazione stagionale dopo l’ottimo sesto posto alla Coppa San Geo il 22 febbraio. Se l’anno scorso ha dovuto aspettare il finale di stagione per mettere a segno il primo sigillo, con la vittoria al Gran Premio Colli Rovescalesi, nel 2025 ha invertito la rotta, e c’è da scommettere, visto l’ottimo stato di forma, che ne potrebbero seguire altre. Sul rettilineo d’arrivo Bruno non aveva più spinta, negli ultimi 500 metri, avendo meno doti da sprinter, ha provato ad allungare sfruttando il curvone in salita, ben coperto dal compagno Regnati, giunto alla fine quinto, ma Cirlincione aveva più energie.