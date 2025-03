La Granfondo Castello di Monteriggioni. Il team Soudal brilla con Mairhofer. Cherchi cade ma arriva terzo

Il Team Soudal di Montemurlo è stato protagonista con la vittoria di Sandra Mairhofer e il terzo posto di Dario Cherchi, nella Granfondo Castello di Monteriggioni. Percorso impegnativo e condizioni del tempo difficili, con tratti di fango ma il team pratese ha saputo essere protagonista, dimostrando di poter contare su di un ottimo collettivo. L’edizione 2025 si è svolta su un percorso di circa 50 Km con 1.300 metri di dislivello. La gara maschile ha visto Dario Cherchi sfiorare il successo pieno. Dopo aver condotto a lungo insieme a un gruppetto di testa, il portacolori del Team Soudal è stato coinvolto in una caduta a soli due chilometri dal traguardo, ma nonostante questo è riuscito a chiudere in terza posizione. In campo femminile, invece, Sandra Mairhofer ha firmato la sua prima vittoria del 2025, balzando in testa sin dai primi chilometri e tagliando il traguardo con un vantaggio di ben 6 minuti sulla seconda. Bene anche Leonardo Paez, settimo assoluto a 43’’ dal vincitore; Alessio Agostinelli ha chiuso in decima posizione assoluta, Alessio Trabalza diciannovesimo. "Sono molto contenta di questa vittoria – ha detto la Mairhofer - ho spinto fin dalla prima salita senza badare troppo alle avversarie, e ho preso subito un buon vantaggio".

Antonio Mannori