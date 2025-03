Trittico di maremma. Corridori oggi messi alle "Strette»

Ciclisti in sella nel Giro delle Strette. Dopo l’annullamento di mercoledì scorso causa maltempo, torna il Trittico di Maremma con la seconda tappa per la manifestazione del Team Marathon Bike. La partenza oggi alle 15.30 dal Grilli di Gavorrano. La gara di 60 chilometri si svolgerà nel giro delle "Strette" che i partecipanti dovranno percorrere due volte prima di affrontare l’impegnativa salita di Vetulonia che porterà all’arrivo nei pressi della "Tomba del Diavolino". Solo un corridore è riuscito ad imporsi per due volte: Bruno Sanetti nel 2017 e nel 2018. Questi i vincitori del Trittico di Maremma: 2007 Livio Gremigni, 2008 Stefano Giuliani, 2009 Rossano Lischi, 2010 Andrea Nencini, 2011 Michele Rezzani, 2012 Domenico Passuello, 2013 Mirco Balducci, 2014 Massimo Di Franco, 2015 Diego Giuntoli, 2016 Bruno Sanetti, 2017 Bruno Sanetti, 2018 Luca Nesti, 2019 Domenico Nucera, Alfredo Balloni 2020, Mario Calagreti nell’edizione 2021, Marco Giacomi nel 2022, Vincenzo Rigirozzo nel 2023 e Lucio Margheriti anno scorso.