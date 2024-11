Ciclismo, colpo di scena: mancano i candidati e Prato perde il Comitato

Prato, 30 novembre 2024 - Colpo di scena anche se in parte previsto, nel ciclismo pratese che non essendo riuscito a presentare cinque candidati (un presidente e 4 consiglieri) per l’assemblea elettiva di venerdì prossimo 6 dicembre al Circolo C.S.I. di Castelnuovo di Prato, perde il Comitato Provinciale della Federciclismo. Spetterà così da regolamento al Comitato Regionale Toscana nominare un Delegato Provinciale per il prossimo quadriennio olimpico.

Come è noto l’attuale presidente Andrea Vezzosi aveva annunciato da tempo che per ragioni familiari non avrebbe ripresentato la sua candidatura alla presidenza del Comitato pratese. Da qui una serie di contatti per cercare di trovare cinque dirigenti per altrettante cariche, ma i tentativi sono falliti, e si è registrata una sola candidatura, quella di Silvano Tombelli, ma per il ruolo di delegato a rappresentare la Provincia di Prato all’assemblea nazionale di Fiumicino del prossimo 19 gennaio.

Per il Comitato Provinciale invece nessuno si è fatto avanti, e quindi Prato da quando fu istituita la Provincia (aprile 1992), perde il suo organismo territoriale.