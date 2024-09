Ciclismo. Colpo grosso di Malucelli: conquista il Giro di Bulgaria

Dopo ore di discussione, alla fine giustizia è fatta e il ciclista forlivese Matteo Malucelli vince la prima corsa a tappe della sua carriera, il Giro di Bulgaria, appena concluso. Giustizia perché il bulgaro padrone di casa Martin Papanov, vince irregolarmente l’ultima frazione, sfruttando il traino di una vettura dell’organizzazione e viene penalizzato di 20’’, finendo così 15º e lasciando il successo finale al forlivese dell’italo-nipponica Jcl Team Ukyo.

"Nell’ultima tappa – spiega lo stesso Matteo Malucelli – la situazione era sotto controllo ma durante la discesa finale Papanov ci ha attaccato. Abbiamo cercato di reagire ma in discesa l’asfalto era bagnato: così Carboni e io siamo caduti. Lui ha rotto il cambio e non è più riuscito a rientrare. Io nonostante il cambio bloccato sul rapporto 54x14 sono riuscito a torneare nel gruppetto che inseguiva Papanov". Il 25enne bulgaro sembrava ormai lanciato verso la vittoria. "In un lungo rettilineo, però, lo abbiamo visto usufruire della scia della macchina dell’organizzazione. Fortunatamente anche le telecamere hanno ripreso questo gesto. Papanov ha poi vinto con 12’’ di vantaggio sul gruppetto che io ho battuto in volata, piazzandomi secondo. Successivamente la squadra ha fatto ricorso, accolto dalla giuria dopo più di due ore di attesa. Così mi è stata assegnata la vittoria di tappa ma anche quella nella classifica generale. Sul podio sono così finiti anche i miei compagni Giovanni Carboni e Thomas Pesenti. Così, con grande gioia, sono riuscito a vincere la prima classifica generale della mia carriera".

Naturalmente molto soddisfatto il forlivese, anche per l’inaspettato epilogo di una corsa a tappe nella quale, comunque, corre bene per tutto il tempo: "Dopo 3 mesi di stop, lontani dalle corse siamo rientrati a fine agosto al giro di Bulgaria – conclude lo stesso Malucelli, ancora in viaggio tra Bulgaria e Romania – Ho avuto un buon avvicinamento e una buona preparazione ma non conoscevo la mia reale condizione fisica. Sono partito per fare bene e puntare alla vittoria in qualche tappa. Visto che alcune si adattavano alle mie caratteristiche, in particolare il prologo e la terza frazione. Però, durante la settimana le cose si sono messe bene e mi sono sentito meglio di quanto non mi sarei aspettato. Così con la squadra abbiamo cercato di difendere le prime due posizioni della classifica generale conquistante nel corso del giro bulgaro e siamo riusciti a fare decisamente meglio".

Il prossimo impegno di Matteo Malucelli sarà da questo mercoledì a sabato nel Giro del Friuli.

Ugo Bentivogli