Ciclismo, continua con successo la stagione del Team Solution Tech Fantini

Montecatini Terme ,25 marzo 2025 - Dopo la disputa della Milano-Sanremo, protagonisti della fuga di giornata i due toscani Tommaso Nencini e Kristian Sbaragli e Mark Stewart, la formazione Professional del Team Solution Tech-Vini Fantini adottata dalla città di Montecatini Terme, prosegue la serie delle buone prestazioni. L’ultimo risultato arriva dalla seconda tappa del Tour di Thailandia dove la squadra guidata da direttore sportivo pisano Marco Zamparella, ha condotto alla perfezione la frazione al termine della quale l’aretino di Sansepolcro Lorenzo Quartucci ha conseguito il secondo posto, dopo l’ottimo lavoro dei compagni di squadra e segnatamente nella circostanza di Yukiya Arashiro. Nella classifica generale Quartucci è ora in quinta posizione, mentre Arashiro conserva la seconda posizione. Ma riavvolgiamo il nastro per ricordare i risultati ottenuti in marzo dalla squadra del Team Manager Serge Parsani. Nell’Istrian Spring Tour la vittoria di Dusan Rajoviuc con una splendida prestazione, quindi la doppietta nel Campionato Nazionale Panamense conseguita nella gara a cronometro da Carlos Samudio e nella prova in linea da Roberto Gonzalez con secondo posto di Samudio. In Italia la buona prestazione fornita con una corsa all’attacco dal toscano di Castelfiorentino Kristian Sbaragli e da Davide Baldaccini nella Milano-Torino. Di nuovo all’estero per ricordare l’ottimo bilancio al Tour de Taiwan di Filippo Fortin e Lorenzo Quartucci che ottennero due secondi posti di tappa mentre nella classifica finale Quartucci conclusa la manifestazione in quinta posizione nella classifica generale. Intanto è scattata da Ferrara con la prima tappa la Settimana Internazionale Coppi e Bartali che si concluderà sabato 29 marzo con la frazione finale da Brisighella a Forlì. Il Team Solution Tech-Vini Fantini è presente con Baldaccini, Gonzalez, Piras, Stewart, Samudio, Sbaragli e Tsarenko, intenzionato a mettersi in luce anche in questa gara breve gara a tappe.