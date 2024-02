Ciclismo. Convocazioni in azzurro per Bramati e Paletti

Doppia convocazione in maglia azzurra per i mondiali di ciclocross che si svolgeranno il 3 e 4 febbraio a Tabor (Repubblica Ceca). Il ct Pontoni ha dato fiducia a Lucia Bramati dell’Ale Cycling Team Modena ed a Luca Paletti GF Group Bardiani Csf (in foto) entrambi gareggeranno tra gli Under 23. Ovvia la soddisfazione per la Bramati del presidente Stefano Belloi e della team manager Milena Cavani che hanno dichiarato. "È sempre entusiasmante per il nostro team avere un’atleta in maglia azzurra che conferma la bontà dell’impegno profuso in questa stagione corsa ad alto livello e che ci stimola a proseguire per la prossima stagione". Bramati domenica scorsa in coppa del mondo era stata costretta al ritiro per una caduta che per fortuna si è risolta senza gravi conseguenze. La chiamata in azzurro del ventenne Luca Paletti che sarà in gara sabato è la conferma della fiducia del ct Pontoni perchè anche lui in Coppa del mondo era rimasto vittima di una paio di incidenti meccanici arrivando 21° a 35" dalla top ten che rimane l’obiettivo nella prova iridata. È partita molto bene la stagione del team modenese-reggiano della VF Group Bardiani Csf , di patron Vincenzo Oliva della VF Group di S.Felice sul Panaro entrato come main sponsor. Dopo la Wild Card per il Giro d’Italia e la maglia azzurra di Paletti, nella prima tappa della Valenciana Alessandro Tonelli e Manuele Tarozzi sono arrivati in parata dopo una lunga fuga vestendo ovviamente anche la maglia di leader. Alla Valenciana ha colto una pregevole decima piazza il finalese Giovanni Aleotti che già alla Challenge di Maiorca aveva dimostrato di essere in buona condizione e se sorretto dalla squadra può lottare per il successo finale.

Andrea Giusti