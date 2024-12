Ciclismo, Coppa del mondo. Gariboldi e Lechner in gara

Gariboldi e Lechner domani alla Coppa del Mondo a Cabras (Oristano), il passaggio di Giada Martinoli al Centro Sportivo carabinieri e l’ultima prova del Master Cross Emilia a Casalecchio di Reno rappresentano il motivo di orgoglio dell’Ale Cycling Team del presidente Stefano Belloi: " Siamo felicissimi per l’approdo di Giada Martinoli alla compagnia atleti carabinieri dopo tre anni con noi per la determinazione che l’ha resa un atleta di talento con un percorso di crescita nel nostro Team". "Ovviamente siamo felicissimi – gli ha fatto eco Milena Cavani coordinatrice dell’Ale Cycling– è la conferma dello straordinario potenziale di Giada che oltre a ringraziarla ed augurarle un in bocca al lupo per la nuova sfida. Siamo certi che non dimenticherà gli anni trascorsi con noi e continueremo a tifare per lei". Giusta la felicità per Giada Martinoli. Intensa l’attività del Team modenese come anticipato. La vincitrice del Guerciotti, Rebecca Gariboldi sarà impegnata domani in Coppa del Mondo che si svolge per la prima volta in terra sarda e sarà al via assieme alla inossidabile Eva Lechner. La gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport e Raisport Play.

A Casalecchio domani nell’ultima prova del Master Cross Emilia saranno i master ad aprire le ostilità con al via ben 40 modenesi. Seguiranno gli juniores dove sarà un a lotta in famiglia Ale Cycling tra il serramazzonese Alessandro Ingrami e Luca Brancaleon che lo segue a tre lunghezze,Nella Open/F con le leader Gariboldi e Lechner impegnate in Coppa del Mondo le residue speranze del team modenese saranno affidate a Valeria Terzi e nella Open/M che concluderà la mattinata bolognese,tra gli Under 23 Giacomo Ghiaroni (Ale) si dovrà difendere dall’assalto del piemontese Giannelli. Alle 13,30 tra le donne esordienti il vantaggio di Carlotta Lugli (Ale Cycling) appare inattaccabile, tra le donne allieve sarà ancora una lotta in famiglia tra la campionessa regionale Greta Masini e Beatrice Trabucchi dell’Ale Cycling Team e nella gara conclusiva di Casalecchio il leader degli allievi Nicholas Scalorbi diretto da Milena Cavani ha un buon vantaggio.

In foto: da sinistra Cavani,Gariboldi,Lechner

Elio Giusti