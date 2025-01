Ciclismo. Debutto francese per Sbaragli: "Sto bene e sono pronto»

Per Kristian Sbaragli, classe 1990, professionista di Castelfiorentino la prossima sarà la tredicesima stagione nella massima categoria. La maglia che indossa quest’anno è quella della Solution Tech-Vini Fantini nuova denominazione dopo il passo indietro compiuto dalla Corratec, mentre la società è sempre legata alla città di Montecatini Terme. Nella città termale il ritiro si è svolto qualche giorno fa, ora Sbaragli sulle strade della Valdelsa, quelle di casa, sta prepara la prima stagionale che il team manager Serge Parsani ha fissato domenica 2 febbraio in Francia nella Marseillaise.

A seguire ci potrebbe essere (ancora la conferma non c’è) il Dubai Tour prima di iniziare con le gare previste in Italia dalle Strade Bianche a Siena con arrivo nella suggestiva Piazza del Campo in avanti. La sua formazione è una Professional ma non essendo rientrata lo scorso anno nelle prime 40 della speciale classifica non potrà disputare il Giro d’Italia e nemmeno chiedere l’invito. "Sto bene e mi sto preparando per il debutto – dice l’atleta castellano –. Ho voglia di riscatto perché i risultati lo scorso anno sono stati inferiori alle attese. Non sono stato un campione, però sono abbastanza tranquillo della carriera che ho fatto".

Antonio Mannori