Ciclismo, dieci candidati toscani per la nuova Federciclismo

Firenze, 14 gennaio 2025 – Sono dieci gli esponenti toscani che hanno presentato la candidatura per far parte della Federazione Ciclistica Italiana per il quadriennio 2025-2028, che sarà eletta dalle società ciclistiche in occasione dell’assemblea elettiva in programma domenica prossima 19 gennaio all’Hotel Hilton a Fiumicino. Due i candidati per la vice presidenza, sette per il ruolo di consigliere, ed uno negli organi di giustizia federale. Come vice presidenti sono candidati, il fiorentino Saverio Metti di Settimello di Calenzano che ha ricoperto il ruolo di presidente del Comitato Regionale Toscana negli ultimi 4 anni, e il pisano di Buti, Maurizio Ciucci. Quest’ultimo fa parte della squadra di Daniela Isetti, candidata per la presidenza della Federciclismo ruolo per il quale concorrono anche il lombardo Cordiano Dagnoni (presidente uscente) e il veneto Silvio Martinello. Saverio Metti invece non si è aggregato a nessuno dei tre candidati alla presidenza, definendosi “voce libera e indipendente”. Per il ruolo di consigliere in rappresentanza degli affiliati, figura Renato Di Rocco, abruzzese ma tesserato in Toscana per il Team Ballero di Grosseto, la massese Samanta Cavaldonati, il pistoiese Mauro Renzoni ed i due aretini David Fabbri e Fabrizio Innocentini, mentre sempre per un posto di consigliere ma in rappresentanza dei tecnici, figurano la lucchese Laura Puccetti e l’ex corridore pugliese, ma da tanti anni residente in Toscana, Antonio Fanelli. Infine per un posto di componente della Corte Federale d’Appello 1^ sezione, figura l’avvocato senese Duccio Panti.