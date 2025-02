Ciclismo, dieci juniores per il Team Pieri pronti al debutto

Montecatini Terme, 21 febbraio 2025 - Nel tranquillo ritiro di Montecatini Terme il Team Pieri ha rifinito la preparazione in vista del debutto stagionale di domenica 2 marzo nel Trofeo Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio, gara nazionale juniores che sarà trasmessa in differita anche su Rai Sport nella tarda serata della domenica. La squadra di Settimello di Calenzano si presenta quest’anno con un organico di 10 corridori, dei quali quattro sono stati riconfermati dal presidente Piero Pieri, mentre sei i volti nuovi della società che con il 2025 è al suo ventunesimo anno di attività. La squadra con le nuove bici “Bianchi” e l’abbigliamento che, anche per la stagione in arrivo è fornito dalla Alè, uno dei marchi più prestigiosi nel ciclismo, ha condotto una sostanziosa preparazione sotto la guida dei direttori sportivi Federico Fioravanti e Samuele Breschi, coadiuvati da Francesco Dani. Dal punto di vista tecnico una compagine dal buon collettivo, manca un vero e proprio velocista, mentre è presente un ottimo scalatore come il siciliano Buturo. Nel programma stagionale due le gare a tappe, il Giro della Valdera in Toscana e la “Ciociarissima” nel Lazio, oltre a qualche altra trasferta fuori Toscana. Importante per il Team Pieri infine il sostegno garantito da alcune aziende presenti da diversi anni, e per il presidente Piero Pieri, insignito di recente della medaglia d’argento della Federazione Ciclistica Italiana, la collaborazione di Leonardo Forconi.

LA SQUADRA:

Leonardo Machiavelli, Ettore Esposito, Emiliano Bonaiuti, Cristian Buturo (riconfermati), più i nuovi Domenik Jaku, Andrea Filippo Pierini, Jhemerson Lacerda Milhomem, Gabriele Squillace, Giovanni Mariotti, Federico Pileri.