Ciclismo, Hopplà e Tripetetolo Seanese volano

Lastra a Signa (Firenze), 27 marzo 2025 - In questo avvio di stagione (primo mese di attività appena concluso) due formazioni fiorentine l’Hopplà e la Tripetetolo Seanese di Lastra a Signa, si stanno comportando ottimamente tra gli élite e under 23. Nell’ultimo weekend infatti c’è stato il bis stagionale per la Hopplà nel Trofeo Città di Loreto nelle Marche. Lo ha firmato Marco Manenti e per il team diretto da Stefano Roncalli anche il terzo posto di Riccardo Lorello vincitore in questa stagione del Gp La Torre nei pressi di Fucecchio, a completare il successo collettivo della squadra di patron Claudio Lastrucci. Una prestazione eccellente del tandem a confermare la condizione atletica che fa ben sperare anche per i prossimi impegni ad iniziare dalla 50^ Coppa Martiri Montemaggio in programma domenica 30 marzo a San Gimignano. Protagonista in Francia, o meglio nel Principato di Monaco, la Tripetetolo Seanese guidata dal poker Dinucci, Marchesini, Centi e Masiani. La squadra di Lastra a Signa ha sfiorato la vittoria ottenendo il secondo posto con Mattia Di Felice e il terzo con Lorenzo Viviani al termine della veloce competizione. Un appuntamento tradizionale quello nel Criterium di Monaco, per la società lastrigiana della presidentessa Sonia Ceccarelli, con un risultato significativo ottenuto da Di Felice e Viviani due dei corridori più accreditati della squadra.