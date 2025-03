Atletica leggera: nei 400 e nel salto in lungo. Ilia Scuderi sul tetto d’Italia. Un oro e due argenti ad Ancona

Ilia Scuderi Panebianco fa incetta di medaglie ai campionati italiani Fisdir e Fispes. Già campione italiano junior indoor sui 200 metri nel 2024, in questa edizione ha conquistato l’oro sulla distanza dei 400. E non basta: nella categoria T20 Fispes ha vinto un doppio argento, nel salto in lungo e ancora nei 400 metri. Tesserato con l’Antropos Civitanova, il 20enne pesarese si allena però in città, seguito da Raffaele Secchi della Dinamo Triathlon, dopo un percorso che l’ha portato dal calcio all’atletica leggera. Il papà, che l’ha adottato all’età di 9 anni, racconta la sua storia: "Da bambino, Ilia giocava nel Muraglia, ma non è riuscito ad ambientarsi per le sue difficoltà intellettivo-relazionali, così abbiamo provato all’Arzilla, dove ha resistito fino alla categoria Allievi. Ha gareggiato poi i Giochi Studenteschi per l’Istituto Cecchi vincendo il titolo italiano nei 100 metri nella sua categoria. Così è esplosa la passione per l’atletica".

Seguito per qualche mese dal padre dei fratelli Paglierini di Fano, ha trovato la sua dimensione con l’Antropos, società specializzata nello sport per i diversamente abili che gli ha consentito anche di riprovare con il calcio, togliendosi la soddisfazione di diventare vice campione italiano, perdendo solo in finale contro la Juve. Al giovane campione sono arrivati anche i complimenti di Utopia, che gli ha dato una dimensione lavorativa al vivaio Pantanelli: "Un’emozione indescrivibile per il nostro Ilia, un risultato straordinario frutto di impegno, determinazione e passione. Tutta la famiglia di Utopia è orgogliosa di te".

e.f.