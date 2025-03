Il primo trionfo da grande. Lorenzo Quartucci vince la corsa in Thailandia

SANSEPOLCRO

Ha alzato le braccia al cielo dopo la rimonta e lo scatto finale che gli ha permesso di bruciare sul traguardo l’australiano Dylan Hopkins. Per Lorenzo Quartucci, il ciclista di Sansepolcro attualmente residente nella vicina San Giustino Umbro, è arrivata giovedì 27 marzo la prima vittoria da professionista dall’altra parte del globo, nella quarta tappa del Giro di Thailandia, da Wang Nam Yen a Pang Sida. Al terzo posto, staccato di 2“, l’uzbeko Nikita Tsvetkov; stesso ritardo anche per il leader della classifica generale a due frazioni dal termine, lo svizzero Simon Pellaud, che guida con 2“ di vantaggio sul danese Alexanders Salby e con 4“ proprio su Quartucci. Un regalo di compleanno anticipato per il ciclista altotiberino, che sabato 5 aprile festeggerà 26 anni. Da tre stagioni con il team Solution Tech-Vini Fantini, Quartucci aveva finora ottenuto solo otto piazzamenti fra i primi cinque nel corso di tappe in linea. Professionista dal 2023, ha vinto un Giro delle Valli Aretine nel 2022 (più un secondo posto al Giro del Casentino) e lo scorso anno ha partecipato e concluso la Milano-Sanremo. Inutile stare a sottolineare la soddisfazione per questo trionfo: "Quella di tornare a vincere è stata una sensazione incredibile – ha dichiarato - tanto più che questo successo lo avevo cercato a lungo, andandoci vicino tante volte e sfiorandolo, ma senza mai conquistarlo. Devo ringraziare la squadra per il lavoro straordinario che ha fatto e, con un finale adatto alla perfezione alle mie caratteristiche, sono riuscito a sfruttare l’occasione. Ora lotterò fino all’ultimo per tornare ancora più contento dalla Thailandia". Da Palazzo delle Laudi non hanno tardato ad arrivare le congratulazioni del sindaco Fabrizio Innocenti: "Complimenti vivissimi da parte nostra e di tutta Sansepolcro per lo splendido risultato raggiunto, con l’augurio di una carriera agonistica ricca di successi". Che poi ha aggiunto: "Un grande motivo di orgoglio per tutti noi. Con le sue imprese sulle due ruote a pedale, Lorenzo esalta ancor di più la già ricca vocazione sportiva della nostra terra, che dimostra da sempre di farsi valere in molteplici discipline".

Claudio Roselli