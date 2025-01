Ciclismo: dieci nuovi giudici di gara in Toscana con tre donne

Firenze,13 gennaio 2025 – Si è concluso ieri domenica con l’esame finale il corso per giudice di gara regionale di ciclismo. I toscani iscritti al corso erano 14 dei quali 10 sono stati promossi. Un ottimo risultato che rafforza l’albo dei giudici di gara in ruolo della Toscana, che sicuramente sarà utile per il futuro, tenuto conto anche di coloro che hanno cessato per vari motivi di svolgere servizi.

I neo giudici di gara debutteranno già nel corso della stagione 2025 iniziando a fare esperienza con i colleghi più esperti e che da anni svolgono i servizi. Questo l’elenco dei dieci promossi (tre le donne) reso noto dalla Commissione Nazionale presieduta dal toscano Gianluca Crocetti. Thomas Giachini, Laura Giubbolini, Alessandro Oliveri, Gabriele Tosi Palchetti, Sara Stefanelli, Aurora Bandinelli, Daniele Batignani, Alberto Cipollini, Gabriele Conti, Marco Corotti.

Antonio Mannori