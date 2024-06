Ciclismo dilettanti. Dall’infortunio al podio, Matteo Fiorin è tornato

Matteo Fiorin torna sul podio dopo l’incidente in avvio di stagione. Il brianzolo sfiora la vittoria nel Gran Premio Roncolevà di Trevenzuolo (Vr) per dilettanti dove chiude al secondo posto dietro Michael Cattani della Arvedi Cycling. "Per me si tratta del primo podio dell’anno – racconta Fiorin (nella foto) –. Nel Veronese iniziava la mia stagione visto che ho corso poco fin qui, sia per gli impegni scolastici sia per la frattura alla clavicola. I miei compagni mi hanno portato bene davanti fino a 2 chilometri dall’arrivo e a pilotarmi c’era tutto il team. Il risultato non mi soddisfa pienamente. Ovvio che sarebbe stato meglio portare a casa la vittoria". Fiorin sta ritrovando la forma migliore in vista dei grandi appuntamenti estivi. Nel frattempo lo aspettano gli esami di maturità al Liceo scientifico sportivo.

Dan.Vig.