Ciclismo dilettanti. Torna il 62° Gp Torre. Al via 150 corridori

Oggi pomeriggio torna, nel rispetto della tradizione, la rivincita della Firenze-Empoli sul circuito collinare a Torre di Fucecchio. Sarà la 62esima edizione del Gran Premio - Memorial Simonetto Campigli, uno dei fondatori della corsa, organizzata dalla famiglia Testai con il capostipite e direttore dell’organizzazione Rino, i figli Simone e Alessandro, quest’ultimo presidente dell’Uc La Torre e con la collaborazione degli sportivi locali e dei dirigenti dell’Empolese. Sono iscritti 158 dilettanti tra Élite e Under 23, ma al via delle 13.30 da Piazza San Gregorio ce ne saranno al massimo 150, per ragioni di sicurezza. Il circuito di Torre è ondulato, misura 3 km e 900 metri, e verrà ripetuto 26 volte per un totale di 100 km con arrivo previsto attorno alle 16. Una corsa in grado di fare selezione e che l’anno scorso fu vinta da Immanuel D’Aniello della Trevigiani.