Ciclismo, domenica l’atteso appuntamento. A Vignola il Gran Premio Fioritura. Sono ben 600 i partecipanti

Saranno oltre 600 domenica i partecipanti al Gran Premio Fioritura, una manifestazione che già si svolgeva negli anni ‘60 ideata dal cavalier Francesco Badiali e ritornata ancora più ricca grazie ad un gruppo di sportivi locali guidati da Mattia Semoli e Walter Girgenti che in pochi anni è divenuta la più importante manifestazione ciclistica giovanile del calendario nazionale. Sarà una giornata piena con quartier generale nella zona industriale di Vignola. Apriranno gli juniores con il Trofeo TecnoM con il via alle ore 10 su di un percorso di 11,3 chilometri da ripetere sette volte con il passaggio sulla salita del ’Gessiere’ dove si concludeva la storica Milano-Vignola. La gara sarà valida quale prova unica del campionato provinciale con Armin Caselli del Team Paletti ottimo terzo a Nonantola e 13° nell’internazionale Piccola Liegi, Nel pomeriggio le gare si svolgeranno tutte sul circuito industriale con il via alle 13,30 del trofeo Govi per gli Esordienti del 1° anno seguiranno alle 14,30 quelli del 2° che si contenderanno il Trofeo Resmauti e poi concluderanno gli allievi valida per la conquista del Trofeo Girgenti. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Vignola e si avvale dell’organizzazione tecnica della US Formiginese presieduta da Franco Machì e con la collaborazione di tutto l’associazionismo vignolese.

Il pavullese Luca Covili ancora con il drappello dei migliori nella tappa che si è conclusa a Riccione con la vittoria a sorpresa dell’olandese Bowman giunto con 13’’ di vantaggio ed ha indossato la maglia di leader grazie agli abbuoni di 10’’. Il portacolori del team modenese-reggiano della VF Group Bardiani ha migliorato di una posizione nella classifica generale e domani nell’impegnativa tappa di Brisigella partirà in 14a posizione, con l’obiettivo entrare nella top ten, mentre il compagno di colori Manuele Tarozzi ha conservato la maglia di leader dei Gran Premio della Montagna.

Andrea Giusti