Ciclismo: Domenico da professionista aveva iniziato alla Panaria. Pozzovivo, 19 anni dopo. Correrà per Reverberi

Domenico Pozzovivo è ufficialmente un corridore della VF Group Bardiani-CSF Faizanè.

L’atleta lucano, 41 anni, ha firmato un contratto annuale e chiuderà la carriera nella squadra che lo ha lanciato nel professionismo ben 19 anni fa.

"Pozzovivo - si legge in una nota del team - con la sua esperienza sarà di fondamentale importanza per i componenti più giovani del team".

Roberto Reverberi, team manager della squadra: "Pozzovivo sarà di fondamentale importanza per insegnare ai nostri giovani. Domenico è un esempio e una guida. L’anno in cui è definitivamente esploso, nel 2012, ha vinto 4 corse, ricordo ancora le emozioni di quelle vittorie. Ci affidiamo per questo ad una delle persone più professionali che io abbia mai conosciuto. Esprime dei valori notevoli e può correre ancora ad alti livelli, siamo contenti e orgogliosi di avergli dato l’occasione di chiudere il cerchio della sua carriera qui, dove ha iniziato".

Ecc le prime dichiarazioni di Pozzovivo: "Ha le sembianze della sceneggiatura di un film, ma il ritorno nel team che mi ha lanciato ormai (fa quasi impressione dirlo) 19 anni fa nel mondo del professionismo e con cui ho condiviso più di un terzo della mia carriera, si è finalmente concretizzato. Oltre all’inevitabile emozione, mi sento estremamente motivato a dare il mio apporto di esperienza ad una squadra che ha nella propria filosofia la valorizzazione e la crescita dei giovani, obiettivo a cui penso di poter essere funzionale, spinto dalla volontà di competere ancora ad alti livelli a dispetto della carta d’identità. Ringrazio Bruno e Roberto Reverberi per l’occasione che mi hanno dato".