Ciclismo donne elite e juniores. Trofeo Binda, assalto alle strade del Varesotto

Tutto pronto per il Trofeo Alfredo Binda e il Piccolo Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio, uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale femminile su strada. Domenica le strade del Varesotto saranno invase dalla migliore espressione della categoria donne elite e juniores che si misureranno sul circuito delle Valli del Verbano e della Valle Olona.

La Brianza sarà presente con la besanese Cristina Tonetti (Liboral Kutxa Fundacion Euskadi) di rientro dalle Strade Bianche nel Senese. Da parte sua, la BePink Imatra Bongioanni di Monza schiererà una formazione composta da Irene Cagnazzo, Linda Laporta, Silvia Milesi, Gaia Segato, Elisa Valtulini e dalla tedesca Aileen Schweikart. Non ci sarà la seregnese Maria Giulia Confalonieri (Uno X Mobility) che ha optato per la prova belga di Nokere e la Milano-Sanremo in programma la settimana prossima. Costretta a rinunciare l’altra seregnese Maria Alice Arzuffi (Liboral Kutxa Fundacion Euskadi) vittima di una caduta alle Strade Bianche dove si è procurata la frattura del metacarpo della mano destra. Un vero peccato per le due cugine di Seregno che sicuramente ritroveremo nel prosieguo di questa stagione.

Occhi puntati soprattutto sulle ragazze monzesi del team manager Walter Zini che cercheranno di portare a casa un buon piazzamento. Un’impresa difficile ma non impossibile visto la qualità delle partecipanti capeggiate dalla vincitrice dell’ultima edizione Elisa Balsamo, dalla campionessa italiana Elisa Longo Borghini, dalla olandese Demi Vollering fresca del trionfo alle Strade Bianche, e grande favorita, e dalla elvetica Marlen Reusser. La gara delle Elite sarà preceduta dalla prova riservata alla categoria donne juniores (17-18 anni) e a rappresentare la Brianza ci sarà la besanese Giulia Costa Staricco che quest’anno gareggia per i colori della piacentina BTF Burzoni VO2 Team Pink.

(in foto Gaia Segato e Linda Laporta)

Danilo Viganò