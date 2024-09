Ciclismo donne elite. Giulia Confalonieri gregaria azzurra in gara all’Europeo

Dopo la prova delle under 23 ai Campionati europei di ciclismo su strada nel Limburgo (Belgio), oggi tocca a Maria Giulia Confalonieri (nella foto) nella categoria donne elite. Il via da Heusden Zolder sarà dato alle 13.30, arrivo ad Hasselt dopo 162 chilometri. In gara la seregnese Confalonieri, classe 1993 portacolori della squadra norvegese Uno X Mobility, che torna in maglia azzurra dopo l’europeo a Monaco nel 2022. "Sono felice di questa convocazione e spero di fare la mia parte per i colori della Nazionale – ha detto Maria Giulia –. La condizione è buona e con le altre ragazze del gruppo abbiamo svolto un’ottima preparazione. Il mio compito sarà di favorire la volata di Elisa Balsamo e Chiara Consonni che sulla carta sono le nostre punte in caso di un arrivo allo sprint".

Intanto, ieri si è disputata la corsa delle donne under 23: la sevesina Sara Fiorin e la besanese Cristina Tonetti hanno lavorato per la “causa azzurra“ mettendo in condizione la connazionale Eleonora Camilla Gasparrini di conquistare la medaglia di bronzo al termine della volata a ranghi compatti vinta dalla olandese Sofie Van Rooijen. Fiorin si è classificata al 34esima, Tonetti ha chiuso 54esima.

Danilo Viganò