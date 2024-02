Ciclismo donne elite. Trasferta valenciana per le ragazze BePink

Con la Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, che scatta oggi e si concluderà domenica, si chiude il ciclo di gare in Spagna per la formazione femminile della BePink Bongioanni di Monza. Il team della categoria donne elite, già in evidenza nella Clasica Costa de Almeria e nella Vuelta CV Feminas, cerca un risultato migliore nella corsa a tappe che oggi prevede la prima frazione di 113 chilometri. Un primo traguardo adatto alle ruote veloci, mentre la tappa più impegnativa sarà la terza con la salita di Puerto de Xorret de Catí dove probabilmente si decideranno le sorti della classifica generale.

La selezione per la corsa iberica della BePink include Monica Trinca Colonel, Samantha Arnaudo, Elisa Valtulini, Prisca Savi, Andrea Casagranda, la slovacca Nora Jencusova e la brasiliana Tota Magalhaes. "Dopo un avvio di stagione non brillantissimo, puntiamo a qualcosa di più – ha dichiarato il manager Walter Zini –. I nostri obiettivi saranno orientati sulla vittoria di tappa e sulle fughe di giornata. Avremo di fronte le migliori squadre della categoria ed emergere non sarà facile, ma ci proveremo". Una volta terminata la campagna spagnola, l’equipe monzese concentrerà le proprie attenzioni sulle classiche del Nord in Belgio che da alcune stagioni rappresentano un punto fermo per la società brianzola. È prevista infatti la partecipazione alle classiche Craywinckelhof-Omloop van het Hageland (domenica 25 febbraio) e alla tradizionale Le Samyn des Dames (martedì 27).

Danilo Viganò