Ciclismo donne esordienti. La salita rallenta lo sprint. Nicole Bracco d’argento

Prestigioso secondo posto di Nicole Bracco alla Coppa di Sera, tradizionale appuntamento di inizio settembre per la categoria donne esordienti di primo anno che si svolge a Borgo Valsugana, in Trentino Alto Adige. La giovane portacolori della società ciclistica Cesano Maderno non è riuscita a superare la campionessa italiana Sveva Bertolucci, toscana del Gruppo Sportivo Capannori, con la quale è andata all’attacco nella parte conclusiva del tracciato. Il successo della tricolore Bertolucci è stato conquistato con un leggero margine di vantaggio su Bracco, che fino all’ultimo ha cercato di contrastare l’azione della sua avversaria. "È un risultato che vale tantissimo per la nostra società – le parole del direttore sportivo, Guido Roncolato sul podio con Bracco –. Nicole è andata fortissimo, peccato quella leggera flessione sulla salita finale che le ha impedito di giocarsi allo sprint la vittoria". Per quanto riguarda, invece, la Coppa Rosa riservata alle donne allieve (15-16 anni), Maria Acuti del Velo Club Sovico-Vangi ha finito per occupare la quinta posizione. Il successo in volata è andato alla trevigiana Agata Campana (Eletta Trentino Cycling Academy) che si è imposta davanti ad Alessia Orsi e alla figlia d’arte Azzurra Ballan. Oggi è in programma la Coppa d’Oro per gli allievi, unica gara in Italia che può vantare oltre 400 atleti al via grazie alla delega della Federazione ciclistica italiana. Tra i partecipanti figurano i portacolori del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso e dell’Unione Sportiva Biassono.