Ciclismo donne. Fiorin di Seveso monopolizza il podio con le esordienti

Greta Bordin e Aurora Colombo brillano sotto le stelle della Tre Sere di Busto Garolfo su pista. Le ragazze del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin conquistano la classifica generale. La formazione di Baruccana di Seveso ha dominato la prova delle esordienti decretata dal trionfo di Colombo, dal secondo posto di Isabel Di Sciuva e dal terzo di Anna Caccia (nella foto). Per quanto riguarda la sfida delle allieve, Bordin ha preceduto la compagna di colori Nicoletta Berni, mentre al terzo posto si è classificata Giada Cattani della SCV Bike Cadorago. Quarta piazza a Elettra Maroso che completa la supremazia di casa Fiorin. In campo maschile, la coppia Fiorin formata da Cesare Castellani e Lorenzo Milani ha chiuso la classifica in terza posizione.

Nessuna medaglia, invece, per gli esordienti maschi che devono accontentarsi della quarta piazza di Andrea Pierobon con i ragazzi del primo anno e del medesimo piazzamento di Mattia Radice con gli atleti di secondo anno. Per la cronaca si sono imposti Luca Vitale e Samuele Matteini entrambi della società Equipe Corbettese. Infine, tra gli juniores successo del campione europeo Davide Stella (Gottardo Giochi Caneva) che ha la meglio su Julian Bortolami del Pool Cantù-GB Junior. Chiude il podio il toscano Emanuele Ferruzzi. Ottavo il cesanese Daniele Longoni.

Dan.Vig.