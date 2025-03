Ciclismo donne. Torna dopo 20 anni la Milano Sanremo. Sara Fiorin insegue la corsa più bella

Dopo un’assenza di vent’anni (l’ultima edizione si svolse nel 2005) torna la Milano Sanremo donne. E al via di questa attesissima e affascinante sfida ci sarà anche Sara Fiorin, anni 21 di Baruccana di Seveso portacolori della Ceratizit WNT Pro Cycling. Una emozione unica, racchiusa in una corsa storica dall’incredibile fascino dove tutto è possibile e dove tutto è poesia.

La corsa femminile, che all’epoca si chiamava “Primavera Rosa“ da Varazze a Sanremo l’ultima edizione vinta dalla tedesca Trixi Worrack sulla britannica Nicole Cooke e sulla australiana Oenone Wood, è fra le poche competizioni internazionali capaci di dare emozioni molto forti, difficili da spiegare. Per la giovane Fiorin saranno momenti che rimarranno impressi nel cuore, per sempre. Qualcosa di speciale da raccontare qualunque sia il risultato finale.

Oltre a Sara Fiorin per la Brianza ci sarà anche Maria Giulia Confalonieri, classe 1993 di Seregno della formazione norvegese Uno X Mobility. Il tracciato della Milano-Sanremo donne elite, partenza da Genova per un totale di 156 chilometri, è sicuramente alla portata dell’esperta brianzola che ieri, in Belgio, è stata protagonista di un attacco nel finale di gara della Danilith Nokere-Koerse vinta dalla polacca Marta Lach del Team SD Worx Protime.

