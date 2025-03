Ciclismo, dopo 50 anni una gara ciclistica torna a transitare da Artimino

Prato, 23 marzo 2025 - Gli organizzatori pratesi di Galciana del 5° Memorial Maurizio Bresci-Piccola Liegi, gara nazionale per élite e under 23, sono abituati a riservare novità con il percorso della loro gara, che ricorda un giovane appassionato di ciclismo che amava le classiche monumento che si corrono in primavera nel nord Europa. Lo confermano anche per la gara in programma a Galciana domenica 18 maggio con un tracciato impegnativo e difficile e che riporta (a parte la ciclostorica La Medicea) dopo 50 anni il ciclismo agonistico nell’antico borgo di Artimino, che fù interessato negli anni Settanta dal Gp di Montelupo Fiorentino professionisti. Gli organizzatori Dabizzi, Giordani, Gabbricci, Bindi con il direttore di gara Rampogni, hanno visionato il percorso decidendo alla fine per un circuito ad ampio raggio di 53 km da ripetere tre volte per complessivi 159 chilometri. Partenza ed arrivo in via Lastruccia a Galciana, e dopo un tratto iniziale in pianura ci sarà la salita del Seano, quindi da Comeana la salita verso Artimino, discesa su Poggio a Caiano per salire ancora verso Carmignano (versante di via Granaio o La Corta) e tornare a Galciana. Il tutto per tre volte, e non c’è dubbio che sulla carta non dovrebbe mancare la selezione. L’organizzazione tecnica del Memorial Maurizio Bresci-Piccola Liegi, è affidata al Moto Guzzi Prato, sodalizio sempre attivo.