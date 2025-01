Ciclismo. Eletta in Federazione e al debutto in Spagna. Confalonieri al top

Dalla elezione nel Consiglio della Federciclismo al debutto in gara. Maria Giulia Confalonieri sta per intraprendere una stagione impegnativa tra politica e agonismo. La ciclista di Seregno è stata eletta in rappresentanza degli atleti per il quadriennio olimpico 2025-2028. "Non avevo idea di essere eletta, ma sono contenta - ha detto Maria Giulia -. Di cosa mi occuperò è anche presto per dirlo, ma farò del mio meglio per soddisfare tutte le proposte e affrontare i problemi degli atleti". Intanto Confalonieri è pronta a tornare in gruppo come punto di forza della Uno X Mobility formazione norvegese dalla quale è stata riconfermata per il 2025. La professionista di Seregno, classe 1993, domani esordirà in Spagna nel Trofeo Marratxi Felanitx sulla distanza di 129 chilometri. "Ho una buona condizione, e queste prime corse mi serviranno per alzare il livello in previsione delle gare in Belgio dove vorrei fare bene".

Danilo Viganò