Ciclismo, eletto il nuovo presidente del Club Ciclo Appenninico 1907

Borgo San Lorenzo, 9 novembre 2024 – Cambio alla presidenza del Club Ciclo Appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo, dopo 14 anni di presidenza di Stefano Rossi. Ieri sera presso la saletta comunale Pio La Torre, si è tenuta l’assemblea straordinaria della società ciclistica mugellana, che ha deliberato il nuovo consiglio direttivo composto da: Stefania Bartolozzi, Silvia Beltrami, Francesca Grifoni, Fejzo Velaj, Mauro Margheri, Massimiliano Parigi, Enrico Lapucci, Tommaso Quartani. E’ stato provveduto anche alla nomina del nuovo presidente nella persona di Tommaso Quartani, dirigente giovane, già da diversi anni nel ciclismo e vicino al Club Ciclo Appenninico 1907. Quartani ha fatto parte alcuni anni or sono, anche dello staff tecnico del Team Franco Ballerini. Al termine della riunione di Borgo San Lorenzo, il nuovo consiglio ha tenuto a ringraziare il presidente uscente Stefano Rossi, per la dedizione e il lavoro svolto nei 14 anni della sua presidenza. Al neo consiglio direttivo, un cordiale in bocca al lupo da parte degli sportivi e appassionati di ciclismo.