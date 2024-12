Ciclismo, elezione del nuovo presidente del Comitato Toscano

Firenze, 10 dicembre 2024 – Domenica prossima 15 dicembre presso il Forum della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata in provincia di Pistoia, si svolgerà l’assemblea delle società toscane della Federazione Ciclistica Italiana. Non ci dovrebbero essere sorprese per l’elezione del presidente in quanto l’unico candidato per tale ruolo, è l’avvocato civilista fiorentino Luca Menichetti, ex corridore, quindi giudice di gara nazionale, poi componente della Corte Sportiva di Appello della FCI, ed infine nel suo passato, anche il ruolo di giudice sportivo regionale di ciclismo. Nessuna sorpresa anche sul nome dei quattro consiglieri candidati, tutti della squadra di Menichetti, ovvero Massimo Fogli, Andrea Diolaiuti, Andrea Fefè, e lo sfortunato ex corridore Samuele Manfredi, promessa e talento del ciclismo italiano, vittima del grave incidente stradale nel 2018 che gli ha precluso la carriera come atleta. L’unica incertezza è sui vice presidenti in quanto sono tre i candidati per le due poltrone. I due candidati della squadra di Luca Menichetti, sono la senese Gaia Passerini, che ha fatto parte nell’ultimo quadriennio della Commissione Promozione per il ciclismo in seno alla Federciclismo, e il pisano Federico Micheli che ha ricoperto per 4 anni il ruolo di Consigliere regionale del Comitato presieduto da Saverio Metti. L’altro candidato alla vice presidenza regionale è Mauro Renzoni che ha ricoperto tale ruolo (vicario) dal 2021 al 2024. Altro dato atteso dell’assemblea di domenica a Vignole di Quarrata, sarà sul numero delle società presenti aventi diritto al voto e quanti saranno i voti che riceverà il candidato presidente Luca Menichetti. Prima convocazione dell’assemblea alle ore 8,30, la seconda alle 10. Dopo la nomina degli organi assembleari e della Commissione di scrutinio, prevista l’approvazione della relazione sulla gestione del Comitato Regionale presentata dal presidente uscente Saverio Metti. A seguire le elezioni del presidente, dei due vice presidenti e dei quattro consiglieri, quindi le operazioni di scrutinio delle schede per l’elezione dei delegati all’assemblea nazionale del 19 gennaio a Fiumicino, in rappresentanza degli atleti e dei tecnici, votate nelle assemblee provinciali che si sono tenute in Toscana.